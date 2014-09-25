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Московский проспект озарят прожекторы в честь Дня Победы
Сегодня, 15:24
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nadezhda_sib

Московский проспект озарят прожекторы в честь Дня Победы

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Прожекторы на двух высотках включают несколько раз в году.

Вместе с наружным освещением 9 мая над Московским проспектом включат прожекторы. Световые лучи будут идти от двух крыш высотных зданий и пересекаться между собой. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет". 

Лучи будут освещать небо при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе. Прожекторы мощностью по 3000 Вт включают с 2009 года в особые праздничные дни, такие День снятия блокады Ленинграда и День Победы. 

Сегодня световые лучи появятся в 21:50. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Лахта Центр" украсила георгиевская ленточка. 

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: ленсвет, площадь победы, прожекторы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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