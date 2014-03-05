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"Лахта Центр" украсила георгиевская ленточка

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Подсветку включили в темное время суток 9 мая.

На "Лахта Центре" в День Победы включили подсветку в стиле георгиевской ленточки. Небоскреб окрасился в черно-оранжевый цвет, однако также оставил свой фирменный синий.

Увидеть подсветку можно было даже с отдаленных от "Лахты" районов города. В праздничные дни она меняет свой цвет. В Новый год, например, Центр превращается в елку, а в День добровольца на нем включали желтую подсветку.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, начнутся в 9:00 с зажжения факелов на Ростальных колоннах. 

Видео: Instagram / @immer_vzl

Теги: георгиевская ленточка, лахта центр, подсветка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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