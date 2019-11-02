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Столичные кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию

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Задержанные объяснили мотивы своих действия.

Военный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы двух уроженцев Азербайджана, обвиняемых в поставках военного снаряжения для сирийских боевиков. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Обвиняемые - два бизнесмена, занимающиеся производством пахлавы. К ним обратился турецкий друг, который предложил им отправлять ему тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры. В России данное снаряжение можно купить без лицензии. С 2017 года подсудимые отправили товара на сумму 30 миллионов рублей. 

Внимание следователей они привлекли после того, как российские военные захватили в Сирии партию снаряжения, которое использовали боевики. Задержанные признались, что не знали, как используется отправленная продукция и ни в каких террористических организациях они не состоят.

Вместо 15 лет, суд приговорил каждого к шести годам колонии общего режима. При вынесении приговора судья учел смягчающие обстоятельства. 

Фото: pixabay 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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