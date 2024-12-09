Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа

СПециалисты объяснили, что не стоит верить во все, что говорят звонящие.

На российской территории аферисты придумали новую уловку с мнимым "аннулированием трудового стажа" для граждан страны. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "РИА Новости" поделились эксперты онлайн-платформы "Мошеловка" Народного фронта. Криминальный сценарий связан с тем, чтобы мошенники получили доступ к личным кабинетам жертв обмана на "Госуслугах".

Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. пресс-служба "Мошаловки"

Затем злоумышленники предлагают человеку "исправить ошибку" или якобы "оформить компенсацию". Потом сценарий идет по привычному обману, так как преступники выманивают у потерпевшего коды доступа к "Госуслугам" или платежные реквизиты банковских карт. В "Мошеловке" напомнили населению о том, что официальные государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации людям и не аннулируют трудовой стаж по телефону. Также россияне могут самостоятельно проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа на едином портале "Госуслуги".

В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают студентов.

Фото: Piter.tv