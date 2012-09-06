Мошенники могут прикидываться верующими, чтобы завладеть деньгами

Общественники рассказали о том, как аферисты пользуются доверием одиноким пожилых людей.

Мошенники могут прикидываться глубоко верующими людьми для того, чтобы завладеть денежными средствами и имуществом доверчивых одиноких пожилых людей. Соответствующее заявление сделал председатель общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов в комментарии для журналистов новостного агентства "РИА Новости". Эксперт пояснил, что преступники научились играть роль благочестивых людей, разыскивающих себе спутницу жизни. В результате они пользуются доверчивостью людей и проникают к ним в дом.

Ищут одиноких пенсионеров, втираются в доверие, а затем либо получают доступ к банковским картам под предлогом самостоятельно сходить в магазин и крадут с карт деньги, либо под предлогом добрых намерений вымогают деньги, либо пытаются оформить на себя жилье, чтобы якобы снять с жертвы лишние расходы. Михаил Иванов, глава движения "Россия Православная"

В качестве примера эксперт привел случай, в котором злоумышленник представился "искренне верующим" и почти навязал жертве себя в качестве мужа. Мужчина даже заселился в квартиру и попытался снять денежные средства с банковской карты женщины. Средства удалось вернуть благодаря бдительности родственников потерпевшей. Общественник обратил внимание СМИ на то, что злоумышленники могут рассказать жертве историю про якобы сборы для нуждающихся. Находящиеся под психологическим давлением пострадавшие могут отказываться от помощи родных и близких.

Если ваш близкий внезапно сообщает о новом "возлюбленном", который появился в его жизни стремительно и настаивает на браке или совместном проживании, - это повод насторожиться. Важно мягко, но настойчиво выяснить детали, проверить документы этого человека, а при необходимости - обратиться в правоохранительные органы. Михаил Иванов, глава движения "Россия Православная"

Специалист напомнил, что таким посторонним лицам не следует передавать доступ к банковским картам, подписывать документы без консультации с правозащитником, а также быстро съезжаться в новым партнером.

В России может появиться страхование для жертв мошенников.

Фото: Piter.tv