Мошенницы обменяли пенсионерке 227 000 рублей на "прикольные деньги"

В Приморском районе лжесотрудницы "социальной защиты" обманули 91-летнюю пенсионерку.

В Приморском районе Петербурга жертвой лжесотрудниц "социальной защиты" стала 91-летняя пенсионерка. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

28 января около полудня в квартиру 91-летней пенсионерки на Гаккелевской улице пришли две женщины в черных куртках по колено, черных брюках и в очках. Одной из них на вид 35-40 лет, а другая выглядит на 5-10 лет постарше.

Женщины рассказали, что они представляют отдел социальной защиты. Затем начали морочить старушке голову рассказами про "обмен денег". Злоумышленницы убедили петербурженку в необходимости переписать номера на ее купюрах. Получив 227 000 рублей, мошенницы незаметно подменили их фантиками "банка приколов".



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.