На петербургской бирже зафиксировали значительный приток частных инвесторов в 2019 году

Счета возросли в три раза.

В 2019 году на Санкт-Петербургской бирже, которая специализируется на торгах акциями иностранных компаний, зафиксировали трехкратный прирост счетов. Цифра повысилась с 910 тыс. до 3 млн, сообщила "Фонтанка.ру".

По подсчетам Центробанка, клиентский портфель брокеров достиг почти 10 трлн рублей к 1 октября 2019 года. Он включает активы как физических, так и юридических лиц.

Россияне стали активнее обращаться к фондовому рынку из-за низких ставках в банках и развития технологий.

По данным "Ведомостей", двухкратный прирост был зафиксирован также на Московской бирже.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что официальный курс евро на 10 января опустился более чем на 1,3 рубля.

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