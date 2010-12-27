В Киршах молодой мужчина выпал из окна

Молодой житель Киршей был обнаружен мертвым с признаками падения с высоты. Известно, что незадолго до трагедии он поссорился с матерью.

Молодой житель города Кириши (Ленобласть) был обнаружен мертвым с признаками падения с высоты. Об этом сообщает портал "Конкретно.ру".

Тело 35-летнего мужчины было найдено ночью 22 апреля под окнами дома 9-А по Ленинградской улице. Прибывшие на место медики констатировали смерть от травм, полученных при падении с высоты.

Известно, что мужчина жил один в квартире на пятом этаже указанного дома. При осмотре дверь в жилище была открыта, на балконе распахнута оконная рама.

По словам местной жительницы, у погибшего был конфликт с матерью.