В Киршах молодой мужчина выпал из окна

Молодой житель города Кириши (Ленобласть) был обнаружен мертвым с признаками падения с высоты. Об этом сообщает портал "Конкретно.ру".
Тело 35-летнего мужчины было найдено ночью 22 апреля под окнами дома 9-А по Ленинградской улице. Прибывшие на место медики констатировали смерть от травм, полученных при падении с высоты.
Известно, что мужчина жил один в квартире на пятом этаже указанного дома. При осмотре дверь в жилище была открыта, на балконе распахнута оконная рама.
По словам местной жительницы, у погибшего был конфликт с матерью.