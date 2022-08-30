Молодой педагог из Петербурга разработала программу по изучению эмоционального интеллекта для учащихся

Полине Анохиной 19 лет. Это первое сентября она впервые встретит как педагог дополнительного образования.

Девушка окончила Педагогический колледж №8 и разработала уникальную программу по изучению эмоционального интеллекта для учащихся младших классов, после чего ей заинтересовались в школе №376 Московского района. С ней пообщался "Петербургский дневник".

Программа рассчитана на третьеклассников, она занимает половину года.

Эмоциональный интеллект – это умение правильно выражать свои эмоции и правильно понимать эмоций других людей. Эти умения позволяют избегать конфликтов и недопонимания. Полина Анохина.

Ребята будут изучать эмоции в игровой форме на примере сказок и мультфильмов. Занятия можно будет посещать по желанию, оценок не будет. Так, например, детям предложат разобраться в поведении Кощея Бессмертного или Ивана-Царевича.

Некоторым эмоциям педагог уделит особое внимание. Например, злость будет изучаться целый месяц, чтобы ребята, столкнувшись с ней, умели прийти в себя.

В колледже Полина подробно изучала психологию детей разных возрастов, а по теме эмоционального интеллекта написала свою дипломную работу. Собственную программу она начала применять на практике еще во время учебы.

Мы периодически проводили диагностики, которые показывали, что коммуникация среди детей значительно улучшилась, в частности, они стали лучше слышать друг друга. Например, на уроках часто было такое, что кто-то из учеников произносит правильный ответ, однако одноклассники его не слышат и продолжают угадывать. К концу моего курса таких случаев стало существенно меньше.

Педагог планирует получать высшее образование, но не в этом году. Девушку привлекает специальность режиссера в СПбГИК или психолога в РГПУ им. Герцена.

Фото: ВКонтакте / Полина Анохина