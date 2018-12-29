Молодой должник пропал в Петербурге

Парень ушел из гостей, но домой не вернулся.

Петербургская полиция разыскивает без вести пропавшего молодого петербуржца. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К правоохранителям обратился 41-летний местный житель. По его словам, 22-летний сын мужчины ушел и не вернулся домой. 18 января молодой человек остался с ночевкой в гостях у друга, утром 19-го января он выехал в сторону своего дома на улице Федора Абрамова в Парголово.

Впрочем, дома парень так и не появился. Дозвониться до юноши не получилось - был отключен телефон. При себе у него был рюкзак, телефон и две связки ключей.

Родители сильно обеспокоены, ведь, по их словам, у парня присутствуют суицидальные наклонности, также у него много долгов. Известно, что он страдает зависимостью от компьютерных игр и делает ставки на спорт.