Молодого парня ограбили и избили на Беговой

Главу компании, предоставляющей услуги грузчиков, обокрали на четверть миллиона рублей.

В Приморском районе избили и ограбили молодого бизнесмена. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 1 февраля около 15 часов у дома 3 по Беговой улице на 23-летнего директора компании, предоставляющей услуги грузчиков, напали двое неизвестных.

Преступники в черных масках повалили молодого человека на землю и начали избивать. Били молча, никаких угроз или требований не выдвигали.После этого злоумышленники отобрали у предпринимателя 250 000 рублей наличными, документы фирмы и убежали в сторону ТРК "Атлантик Сити".

Проводится проверка.