Молодые специалисты Ленобласти победили на чемпионате WorldSkills

Победители и призеры состязания отправятся теперь на европейский чемпионат.

Молодые специалисты Ленинградской области востребованы на региональном рынке труда и демонстрируют высокие результаты на профессиональных конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) команда региона завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали. Победители и призеры состязания отправятся теперь на европейский чемпионат.

Золотая медаль, полученная жителем поселка Красава Тихвинского района Ленинградской области Юрием Саламатовым (компетенция "Обработка листового металла"), – это возможность получить хорошую работу в будущем, уверен он сам. С ним согласны серебряный и бронзовый призеры — учащиеся Кировского политехнического техникума Александр Котяшев (компетенция "Фрезерные работы на станках с ЧПУ") и Роман Мирошкин (компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ-юниоры").

Также в копилке команды Ленинградской области три медальона за профессионализм – их заработали Игорь Изюрьев из ГБПОУ ЛО "Волховский политехнический техникум" (компетенция "Управление железнодорожным транспортом") и Равиль Шарафудинов из Бегуницкого техникума (компетенция "Эксплуатация сельскохозяйственных машин"), а также студентка Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса Анастасия Шаповалова (компетенция "Флористика").

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО