В ФХР назвали причину снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса в Канаде

Инцидент со российскими спортсменами случился в аэропорту Калгари.

В ФХР сообщили, что молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за неправильно надетых масок.

Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса, — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей авиакомпании, надеты неправильно

пресс-секретарь федерации

Напомним, что ранее зарубежные СМИ писали, что инцидент с российскими хоккеистами случился не только из-за масок, но и поведения спортсменов. Иностранный журналисты писали, что игроки были пьяны и пытались курить.

Напомним, что молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде был отменен из-за вспышек коронавируса в нескольких сборных.

Видео: Telegram / Mash