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Молодежный театр на Фонтанке предлагает петербуржцам сдать вешалки
Сегодня, 17:56
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smirenny

Молодежный театр на Фонтанке предлагает петербуржцам сдать вешалки

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У жителей будет возможность сдать вешалки в течение недели.

С субботы по воскресенье, 20 по 28 марта, горожане смогут сдать лишние вешалки в Молодежный театр на Фонтанке, сообщили в пресс-службе комитета по культуре. 

Театр объявил акцию "В театр – с вешалкой". Плечики будут использовать в гардеробе для зрителей и при хранении театральных костюмов. 

Деревянные или пластиковые плечики, главное свойство которых – их надежность

уточнили в комитете, какие вешалки можно сдать.

Прием вешалок осуществляется в кассе театра каждый день с 12 до 20 часов.

Ранее мы писали, что БДТ предлагает создать надувной театр на 500 зрителей.

Фото: Pixabay

Теги: молодежный театр на фонтанке, театр на фонтанке, театральная вешалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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