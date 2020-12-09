Молодежный театр на Фонтанке предлагает петербуржцам сдать вешалки

У жителей будет возможность сдать вешалки в течение недели.

С субботы по воскресенье, 20 по 28 марта, горожане смогут сдать лишние вешалки в Молодежный театр на Фонтанке, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Театр объявил акцию "В театр – с вешалкой". Плечики будут использовать в гардеробе для зрителей и при хранении театральных костюмов.

Деревянные или пластиковые плечики, главное свойство которых – их надежность уточнили в комитете, какие вешалки можно сдать.

Прием вешалок осуществляется в кассе театра каждый день с 12 до 20 часов.

Ранее мы писали, что БДТ предлагает создать надувной театр на 500 зрителей.

Фото: Pixabay