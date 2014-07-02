Молодежный карьерный форум состоится в Петербурге 27 июня

Форум станет площадкой федеральной ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

В пятницу, 27 июня, в Петербурге с 12:00 до 19:00 состоится XIV Молодежный карьерный форум (МКФ), организованный Центром занятости города совместно с комитетом по труду и занятости населения. Мероприятие пройдет в общественном пространстве "Флагшток" рядом со станцией метро "Зенит", пишет "Вечерний Петербург".

Форум станет площадкой федеральной ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Здесь соберутся свыше 150 работодателей различных отраслей — от информационных технологий и здравоохранения до торговли и промышленности. Участников ждут вакансии, стажировки и места для летней практики общим числом более 7 тысяч предложений.

Каждый посетитель получит возможность проконсультироваться с экспертами по вопросам профессионального роста и выбора карьеры, пообщаться лично с представителями кадровых служб крупных компаний и даже провести интервью прямо на площадке форума, имея при себе готовое резюме.

Кроме того, участники смогут посетить образовательные мастер-классы, тематические тренинги и послушать вдохновляющие выступления успешных профессионалов, поделившихся своим опытом построения успешной карьеры.

Программа мероприятий включает деловую часть, посвященную поиску работы и развитию профессиональных компетенций, которая продлится до 17 часов. Затем гостей ждет развлекательная программа с выступлением популярной кавер-группы.

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Фото: Правительство Петербурга