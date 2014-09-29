Большинство петербуржцев одобряют законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек

Поддержка законопроекта оказалась одинаковой среди мужчин и женщин.

В Государственной Думе зарегистрирован проект закона, предусматривающий ежемесячную выплату суммы, равной региональному прожиточному минимуму, лицам, ведущим домашнее хозяйство, включая уход за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами, взрослыми инвалидами первой группы и пожилыми родителями. Одним из обязательных условий предоставления пособия является совместное проживание с членами семьи.

Согласно результатам социологического опроса, большинство жителей Санкт-Петербурга положительно относятся к предлагаемым мерам поддержки: 55% респондентов поддержали инициативу, 20% выразили свое несогласие, а 25% воздержались от однозначного мнения.

Поддержка законопроекта оказалась одинаковой среди мужчин и женщин. Более того, с увеличением возраста респондентов доля поддерживающих увеличивается: среди молодых людей младше 35 лет инициатива находит поддержку у 52%, а среди населения старше 45 лет число сторонников достигает 67%. Уровень дохода также оказывает влияние на отношение к закону: среди граждан с месячным доходом до 50 тысяч рублей положительное восприятие наблюдается у 48%, в то время как среди высокодоходных групп (зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей в месяц), процент одобрения поднимается до 65%.

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