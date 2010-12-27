Проект направлен на школы небольших поселков Выборгского района Ленинградской области, в которых отсутствуют музейные экспозиции на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Общественные организации Ленинградской области получат более 15 млн рублей на реализацию своих инициатив.

Победителями первого конкурса Президентских грантов 2019 года стали десять социально-ориентированных НКО. Молодежная организация "Совет Выборгского района" получит 389 тысяч рублей на проект "Прикоснись к войне". Он направлен на школы небольших поселков Выборгского района Ленинградской области, в которых отсутствуют музейные экспозиции на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В числе победителей – "Семейный информационный центр", региональное отделение "Российского благотворительного фонда "Нет алкоголизму и наркомании", АНО "Центр военно-патриотического воспитания "Радонеж", "Центр поддержки семьи", "Центр женских инициатив", "Центр реализации социальных проектов "МОЙ МИР", "Центр развития и поддержки общественных инициатив "Сосновый Бронкс" и "Студия Горгона".

Максимальный грант на проведение инклюзивного фестиваля творчества и культуры "Равные детям" в размере свыше 3,6 млн рублей получила Православная местная религиозная организация приход храма Святителя Николая Чудотворца п. Лебяжье Гатчинской Епархии.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО