Молодежь Выборга объявила борьбу со сквернословием

Волонтеры провели необычную акцию в центре города, в которой каждый из участников должен был придумать как можно больше синонимов.

Добровольцы из подростково-молодёжной организации "Апельсин" при содействии Выборгского Совета молодежи в минувшие выходные провели для выборжан акцию, приуроченную ко всемирному Дню без сквернословия.

Мероприятие прошло на центральной площадке города - на Красной площади. Молодые люди расставили мольберты с красовавшимися на них несколькими словами. Основной миссией участвовавших в программе являлось указать как можно большее количество синонимов к данным словам. Каждый из участников получил ценный подарок от организаторов проекта.

К сожалению, многие проходили мимо. Но были и те, кто с удовольствием подбирали интересные синонимы. По подсчётам, ответило около 70 человек. Так что на выходных выборжане показывали, насколько богат наш русский язык! При любом разговоре, рассказе можно вовсе обойтись без ненормативной лексики.

Источник: газета "Выборг"