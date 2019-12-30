Молодая модель продавала голые снимки, чтобы спасти леса в Австралии

Такой способ помог собрать ей внушительную сумму денег.

Несколько дней назад, 4 января, 20-летняя модель Кэйлен Уорд объявила, что отправит свои голые фотографии каждому, кто пожертвует деньги в помощь в тушении пожаров в Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Девушка проводит обнаженные фотосессии с августа 2019 года. Она рассказала, что узнала о пожарах, когда отдыхала на Карибских островах. В своем Twitter модель сделала запись, где предложила скинуть свои обнаженные снимки тем, кто пожертвует не менее 10 долларов, за крупные пожертвования она обещала прислать видео.

Как призналась Уорд, скриншоты с оплатой прислало так много людей, что ей пришлось нанять четверых помощников. Всего ей удалось собрать около 700 тысяч долларов.

Видео: YouTube / TMZ