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Молодая модель продавала голые снимки, чтобы спасти леса в Австралии

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Такой способ помог собрать ей внушительную сумму денег.

Несколько дней назад, 4 января, 20-летняя модель Кэйлен Уорд объявила, что отправит свои голые фотографии каждому, кто пожертвует деньги в помощь в тушении пожаров в Австралии. Об этом сообщает The Guardian. 

Девушка проводит обнаженные фотосессии с августа 2019 года. Она рассказала, что узнала о пожарах, когда отдыхала на Карибских островах. В своем Twitter модель сделала запись, где предложила скинуть свои обнаженные снимки тем, кто пожертвует не менее 10 долларов, за крупные пожертвования она обещала прислать видео.

Как призналась Уорд, скриншоты с оплатой прислало так много людей, что ей пришлось нанять четверых помощников. Всего ей удалось собрать около 700 тысяч долларов. 

Видео: YouTube / TMZ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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