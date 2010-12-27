Молния повредила пассажирский самолет при посадке в Петербурге

Самолет Москва-Петербург потерпел удар молнией во время посадки.

В Петербурге 16 мая пассажирский самолет Airbus А-320 отстранили от полетов из-за удара молнией в судно. Об этом сообщает "Интерфакс".



Известно, что самолет совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Во время посадки в воздушное судно ударила молния. Стоит отметить, что удар повредил внешнюю сторону обшивки, при этом самолет находился на высоте около 2 тысяч метров. Экипажу удалось посадить самолет без каких-либо трудностей.

Специалисты полностью осмотрели Airbus и обнаружили на его фюзеляже повреждения, которые явно появились из-за молнии.

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