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Молния повредила пассажирский самолет при посадке в Петербурге
Сегодня, 15:29
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Shdaria
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Молния повредила пассажирский самолет при посадке в Петербурге

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Самолет Москва-Петербург потерпел удар молнией во время посадки.

В Петербурге 16 мая пассажирский самолет Airbus А-320 отстранили от полетов из-за удара молнией в судно. Об этом сообщает "Интерфакс".
  
Известно, что самолет совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Во время посадки в воздушное судно ударила молния. Стоит отметить, что удар повредил внешнюю сторону обшивки, при этом самолет находился на высоте около 2 тысяч метров. Экипажу удалось посадить самолет без каких-либо трудностей. 

Специалисты полностью осмотрели Airbus и обнаружили на его фюзеляже повреждения, которые явно появились из-за молнии. 

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль Tesla протащил на буксире огромный Boeing.

Фото: Pixabay 

Теги: airbus молния , молния попала в самолет , новости спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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