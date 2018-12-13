В пятницу на Петербург обрушатся мокрый снег и штормовой ветер

В пятницу, 3 мая, в Петербурге усилится юго-западный и западный ветер порывами до 23 м/с.

Специалисты МЧС по Петербургу предупреждают горожан о том, что в пятницу погода в Петербурге испортится. Ожидается дождь со снегом. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС.

В пятницу, 3 мая, в Петербурге также усилится юго-западный и западный ветер порывами до 23 м/с. МЧС

Спасатели советуют убрать все хозяйственные вещи со дворов и балконов, оставлять окна открытыми также не стоит. Машину не нужно парковать под деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам не стоит спешить на пешеходных переходах, так как из-за мокрого снега у машин увеличивается тормозной путь.

В экстренной ситуации нужно позвонить в службу спасения по телефону "01".

Видео: Телекомпания Кадр/ YouTube