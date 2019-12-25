Модернизация для будущего: Смольный скорректировал проекты детских садов и школ в соответствии с современными нормами

В ходе рабочего совещания, прошедшего в Смольном, были внесены значимые изменения и корректировки в проекты социальных объектов, в частности, детских садов и школ. Сообщается, что эти изменения были осуществлены с целью приведения проектов в соответствие с современными нормами и стандартами.
В результате совещания восемь проектов были скорректированы. Представители властей Северной столицы подчеркнули, что это решение было принято во имя соблюдения современных нормативов, которые касаются строительства и организации деятельности детских учреждений.
Благодаря внесенным изменениям, ожидается повышение уровня комфорта и безопасности для будущих воспитанников. Специалисты отмечают, что обновленные проекты предусматривают учет современных технологических решений и требований, что обеспечит эффективное функционирование и обучение в данных учреждениях.
Ранее сообщалось, что в Петербурге прекратила работу финская школа, обучающая детей с 1994 года
Фото: Piter.TV
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