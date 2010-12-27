Модель атомного ледокола "Лидер" испытывают в Петербурге

Ледокол сможет ходить по льдам толщиной до 5 метров.

В Петербурге начали тестировать модель атомного ледокола "Лидер". Планируется, что он станет самым большим и мощным судном подобного класса. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Испытывать технику будут в водном бассейне, заполненном 4-сантиметровым льдом, масштаб которого соответствует торосам толщиной в 1,5 метра. В результате тестов выяснится актуальность решений, заложенных в проекте конструкторами.

Стартовые характеристики ледокола уже известны. Он в два раза превышает размер "Арктики", сможет проходить льды толщиной до 3 метров на скорости минимум в 10 узлов. Показателей добились благодаря особым обводам корпуса, которые также позволят судну прорубать во льдах проход шириной 50 метров.

Проектом занимаются конструкторы петербургского бюро "Айсберг". Всего запланировано построить 3 ледокола подобного класса. Работы пройдут на дальневосточном судостроительном комплексе "Звезда".

Фото: iceberg.sp.ru