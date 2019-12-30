Ученые: Мочегонное средство облегчает симптомы аутизма

Специалисты из Китая провели эксперимент при участии 80 детей-аутистов.

Лекарства от гипертонии и почечной недостаточности могут помочь облегчить симптомы аутизма. Об этом сообщает издание Translational Psychiatry.

Специалисты из Китая и Великобритании провели опыты на беременных крысах, у которых была мутация одного из генов, связанных с аутизмом. Ученые давали им буметанид и обнаружили, что он положительно сказался на состояние их потомства.

В Китае эксперимент провели при участии 80 детей-аутистов, на чье состояние буметанид также повлиял положительно. Во время приема у них снизилась острота симптомов заболевания.

Видео: YouTube / CareerOneStop