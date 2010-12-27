Круизы на пароме "Принцесса Анастасия" отменили до 8 января

Перевозчик вновь отменил поездки.

Петербуржцы остались без новогоднего круиза на пароме "Принцесса Анастасия". Оператор MOBY ASL отменил все поездки до 8 января 2020 года из-за проведения дополнительных технических работ.

Для тех, кто купил путевки на пароме в период с 14 по 29 декабря 2019 года, паромная компания перенесет путешествие без осуществления дополнительных оплат на аналогичные маршруты в новом сезоне.

Также оператор пообещал предоставить альтернативные варианты путешествий по странам Балтии и Скандинавии на время новогодних праздников для тех, кто должен был отправиться в круиз в период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

На данный момент "Принцесса Анастасия" находится в стационарном сухом доке.

Фото: Piter.TV