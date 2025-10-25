Мобильный интернет в Петербурге спустя часы после отбоя тревоги всё ещё отсутствует

Пять часов после снятия опасности БПЛА жители города жалуются на отсутствие связи. Пользователи не могут забрать товары из пунктов выдачи.

Спустя пять часов после отбоя воздушной опасности в Ленинградской области жители Петербурга все еще жалуются на отсутствие мобильного интернета. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в социальных сетях о воздушной опасности из-за появления беспилотников в 11:40. Отбой тревоги объявили в 14:04.

Однако мобильный интернет до сих пор не работает во многих районах Петербурга. Например, связь не вернулась в центр города и в Приморский район. Один из пользователей рассказал, что не мог забрать товар в пункте выдачи заказов из-за отсутствия соединения с сетью. По данным портала downdetector, на качество связи в Петербурге поступило 123 жалобы. В Ленинградской области ситуация чуть лучше — поступило семнадцать жалоб.

Ранее в Ленинградской области вводили воздушную опасность беспилотников. Мера действовала с 04:20 до 07:40. В результате цели не достигли границ региона.

