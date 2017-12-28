Заключенным ИК-6 пытались передать мобильники и игральные карты

В обмотанной скотчем посылке правоохранители нашли две колоды карт и четыре сотовых телефона.

Заключенным Исправительной колонии №6, расположенной в Грузовом проезде, 7, пытались передать мобильные телефоны и игральные карты. Обмотанную скотчем посылку нашли сотрудники ФКУ ИК-6 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти во время обхода территории. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В пакете обнаружили две колоды карт и четыре сотовых телефона. Сейчас стражи порядка выясняют, кому предназначалась посылка.

Ранее мы писали, что петербуржец проведет три года в колонии за то, что чуть не задушил полицейского.

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