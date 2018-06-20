Мобильные радары оставят на дороге в Выборг и Финляндию

Радары появятся по улице Шестакова, 28 и на 13-м и 15-м километре трассы под названием "подъезд к МААП Брусничное".

Начиная с 27-ого марта по 2-ое апреля мобильные радары на дорогах Выборгского района, ведущих к Финляндии, будут установлены на 13-м и 15-м километре трассы под названием "подъезд к МААП Брусничное". Помимо прочего, радары появятся по улице Шестакова, 28.

Отмечается, что информация со всех радаров приходит в Центр безопасности дорожного движения. бороться с лихачами при помощи мобильных радарных комплексов. Период работы радаров на прежних местах продлят до следующего вторника, 2 апреля.

Источник: сетевое издание "Мойка78"