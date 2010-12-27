В многоквартирных домах Петербурга появятся датчики утечки газа

В Петербургских домах будут устанавливать датчики утечки газа. С помощью. них удастся избежать аварий из-за бытового газа.

В Санкт-Петербурге установят специальные датчики во всех квартирах Северной столице, где имеется газовая плита или колонка. Такое решение приняли депутаты городского парламента во втором чтении 28 марта.

Установленный прибор сможет сообщить о внештатной ситуации в диспетчерские службы, для оповещения жильцов о высокой концентрации газа.

В последнее время и в стране, и в городе участились аварии при использовании бытового газа. Лёгких последствий от взрыва газа не бывает. В большинстве случаев такие аварии вызваны неправильным обращением с оборудованием, самовольным подключением к газу и невнимательностью людей. Уверен, что установка таких газоанализаторов защитит жильцов от опасного соседства и возможных неблагоприятных последствий собственного легкомыслия.

Денис Четырбок

Отметим, что в новостройках датчики будут установлены изначально, а в старых домах их внедрят при осуществлении капитального ремонта.