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Новости Лента новостей
В многоквартирных домах Петербурга появятся датчики утечки газа
Сегодня, 11:34
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Shdaria
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В многоквартирных домах Петербурга появятся датчики утечки газа

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В Петербургских домах будут устанавливать датчики утечки газа. С помощью. них удастся избежать аварий из-за бытового газа.

В Санкт-Петербурге установят специальные датчики во всех квартирах Северной столице, где имеется газовая плита или колонка. Такое решение приняли депутаты городского парламента во втором чтении 28 марта.

Установленный прибор сможет сообщить о внештатной ситуации в диспетчерские службы, для оповещения жильцов о высокой концентрации газа. 

В последнее время и в стране, и в городе участились аварии при использовании бытового газа. Лёгких последствий от взрыва газа не бывает. В большинстве случаев такие аварии вызваны неправильным обращением с оборудованием, самовольным подключением к газу и невнимательностью людей. Уверен, что установка таких газоанализаторов защитит жильцов от опасного соседства и возможных неблагоприятных последствий собственного легкомыслия.

Денис Четырбок

Отметим, что в новостройках датчики будут установлены изначально, а в старых домах их внедрят при осуществлении капитального ремонта. 

Теги: датчики утечки газа , новости петербург , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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    Сегодня 12:08

    Собираются установить датчики утечки газа??? От это да. А такие датчики разве не ДОЛЖНЫ быть установлены еще ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ???? Не знал, что Питер у нас "темнее" сибирской деревни.

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