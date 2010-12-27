Митрополит Варсонофий освятил храм Михайловского замка

Для сотрудников музея в храме будут проходить богослужения.

В воскресенье, 24 ноября, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятили домовой храм Михайловского замка, его открыли после реставрации.

В Михайловской церкви будут проводиться богослужения по великим праздникам для общины сотрудников музея.

Директор Русского музея, к которому относится Михайловский (Инженерный) замок, вспомнил о том, желание возродить церковь появилось еще 25 лет назад.

"Чем больше людей в храмах и музеях, тем меньше выходящих из дома с оружием. Впереди еще много работы, но начало сотрудничеству положено", - отметил Владимир Гусев.

Домой храм был освящен в 1800 году, затем в 1918 году церковь закрыли. Помещение использовалось под склад, а позднее в нем разместились проектные организации.

Фото: пресс-служба петербургской митрополии РПЦ