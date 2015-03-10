Россия введет пошлины на экспорт некоторых видов лесоматериалов

С 1 июля вводится пошлина в 10% на ввоз некоторых видов грубо обработанной древесины.

Правительство РФ одобрило введение пошлины в 10% на экспорт некоторых видов грубо обработанной древесины. Российские власти рассчитывают, что это поможет сдержать рост цен и мотивировать бизнес на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. Пошлина в 10% вводится до конца 2021 года.

Отмечается, что власти введут пошлину на вывоз лесоматериалов с превышающим 22% уровнем влажности. Таким образом, ставка не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м. составит для хвойных пород и дуба. Для бука и ясеня ставка будет равняться не менее 50 евро за 1 куб. м. Такие данные приводятся в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении.

Напомним, что с 1 января 2022 года президент России Владимир Путин поручил ввести запрет на вывоз кругляка хвойных и ценных лиственных пород. Для модернизации производств по переработке древесины с 1 января этого года запустили льготные кредиты.

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