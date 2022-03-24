Мишустин: в регистр РФ переведены сотни самолетов зарубежного производства

Глава кабмина РФ рассказал о решении по авиаперевозкам.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что в отечественный регистр переведены сотни самолетов зарубежного производства. Такой информацией чиновник поделился с коллегами на заседании кабинета министров при участии президента Владимира Путина. Кабмин принимает все необходимые меры для того, чтобы вернуть в воздушное пространство авиацию с соблюдением международных норм. Мишустин уточнил, что для страны важно обеспечить надлежащую безопасность перелетов.

Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк…причем все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе международного. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что в российском регистре находятся сотни иностранных самолетов, что составляет больше половины всего авиационного флота. Мишустин заявил, что в стране чиновниками принимаются меры по обеспечению лекарствами и медицинским оборудованием.

Фото и видео: Правительство России