Мишустин назвал "плачевной" ситуацию в курганской больнице

Теперь ей выделят денег

Михаил Мишустин посетил курганскую городскую больницу скорой помощи. сопровождали вице-премьер Хуснуллин, министр здравоохранения Мурашко и глава Минфина Силуанов.

Во время осмотра больницы Мурашко сказал премьеру, что ""ремонта здесь не было 40 лет"". Михаил Мишустин, проинспектировав клинику, назвал ситуацию там ""плачевной"".

- Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд, - констатировал премьер-министр.

Главврач больницы Сергей Фролов рассказал ему, что в учреждении существует проблема с кадрами и оборудованием.

Премьер приказал выделить больнице 200 миллионов рублей из резервного фонда.

Также один из водителей попросил Мишустина помочь с обновлением автопарка в больнице.

Видео: Youtube / Правительство России