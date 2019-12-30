С таким предложением глава правительства РФ выступил на международном форуме.

Мишустин призвал внедрить электронную цифровую подпись по всему ЕАЭС. Премьер-министр уверен, что эцп должна признаваться на всей территории экономического союза. Об этом чиновник заявил во время выступления на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алма-Ате. Об этом сообщили "РИА Новости".

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Спикер подчеркнул, что цифровизация стала ключом для глобальной конкуренции. Чтобы получить лидерские позиции необходимо ставить перед ЕАЭС амбициозные задачи. Они должны быть связаны с улучшением условий для бизнеса и жизни людей. Приоритетом для союза является формирование единой системы цифровой идентификации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина.

Видео: YouTube/Правительство России