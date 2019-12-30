Премьер прокомментировал ситуацию с правительством.

Михаил Мишустин поручил правительству доложить об исполнении поручений Путина. Премьер-министр РФ раскритиковал работу нового правительства. Он считает, что по многим вопросам чиновники необоснованно задерживаются. Об этом сообщили в "ТАСС".

По некоторым [поручениям] сроки не всегда обоснованно переносятся, причем неоднократно прокомментировал спикер

Он также заметил, что в России не существует онлайн статистики, которая говорила бы о работе над поручениями. Ее введение позволило бы следить в реальном времени за тем, "как обстоят дела по поручениям". Мишустин добавил, что его заместители будут нести личную ответственность за подчиненные ведомства и министерства.

Ранее Piter.tv писал о том, что первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян.

Видео: YouTube/ Правительство России