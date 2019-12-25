Мишустин поручил Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ

Всё будет зависеть от видов экономической деятельности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ. Заявление глава кабмина сделал на встрече с резидентами ОЭЗ "Моглино" в Псковской области.

По его словам, нужно усилить меры государственной поддержки для предприятий, которые создаются в особых экономических зонах для производства комплектующих в рамках технологических цепочек.

Необходимо развивать более длинные производственные цепочки на базе отечественных компонентов, отечественных производителей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что всё будет зависеть от видов экономической деятельности.

Ранее Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области.

Фото: pixabay.com