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Мишустин поручил Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ
Сегодня, 15:42
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matveyvn

Мишустин поручил Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ

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Всё будет зависеть от видов экономической деятельности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ. Заявление глава кабмина сделал на встрече с резидентами ОЭЗ "Моглино" в Псковской области.

По его словам, нужно усилить меры государственной поддержки для предприятий, которые создаются в особых экономических зонах для производства комплектующих в рамках технологических цепочек.

Необходимо развивать более длинные производственные цепочки на базе отечественных компонентов, отечественных производителей.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что всё будет зависеть от видов экономической деятельности.

Ранее Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области.

Фото: pixabay.com

Теги: мантуров, минпромторг, мишустин, промышленность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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