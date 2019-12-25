Мишустин поручил Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проработать расширение мер поддержки новых предприятий в ОЭЗ. Заявление глава кабмина сделал на встрече с резидентами ОЭЗ "Моглино" в Псковской области.
По его словам, нужно усилить меры государственной поддержки для предприятий, которые создаются в особых экономических зонах для производства комплектующих в рамках технологических цепочек.
Необходимо развивать более длинные производственные цепочки на базе отечественных компонентов, отечественных производителей.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что всё будет зависеть от видов экономической деятельности.
Ранее Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области.
Фото: pixabay.com
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