Мишустин назначил новых заместителей в Минтруд и Минэкономразвития

Ранее они работали в Москве и Московской области

Согласно приказу премьера, новым заместителем главы министра экономического развития стала Полина Крючкова. Ранее она занимала пост замглавы департамента экономической политики Москвы.

Также Мишустин подписал приказ о назначении нового замминистра в Минэкономразвития. На эту должность выбрали Елену Мухтиярову. До этого она она год возглавляла Министерство экономики и финансов Московской области.

Также премьер подписал приказ о назначении Алексея Бутовецкого замглавы Росреестра, который был директором департамента недвижимости Минэкономразвития РФ.

YouTube / Правительство России