Миша Мищенко: изменились законы музыки

3 сентября на крыше DOT с большим сольным концертом выступил Миша Мищенко. Композитор, работающий в необычном музыкальном направлении, рассказал PiterTv, что такое "неоклассика" в его понимании.

Миша Мищенко стал первым популяризовал среди российской аудитории экзотичный для многих жанр эмбиента, соединяющего акустические инструменты с электроникой. Музыканта сравнивают с Людовико Эйнауди и Фабрицио Патерлини, называя его музыку «музыкой сфер», «неземной красотой» и «дыханием Вселенной». Концерт Миши Мищенко стал уже вторым в рамках Roof Music Fest — первый состоялся в Кирхе Святой Анны весной этого года, собрав полный зал и восторженные отзывы. На этот раз, организаторы решили создать более масштабное и проникновенное выступление.

"Неоклассика - это начало 20 века для меня. Потому что, Рахманинов, Стравинский - это начало чего-то нового. Это течение, которое показывало,как можно писать на самом деле музыку, по-другому! Не использовать те правила, которые использовались в 17, 18 и 19 веке. Сейчас термин «неоклассика», он просто и понятен для каждого" - рассказывает Миша



Ранее Миша Мищенко принимал участие в пятидесяти группах, совершенно разных направлений - от панка до джаза. Композитор считает, что настоящий музыкант должен попробовать себя во всех стилях.



"Сейчас просто изменились законы музыки. Помимо того, что ты музыкант, ты должен при этом нести еще какую-то идею. Ты должен быть художником с большой буквы. Для музыканта сейчас, если ты просто играешь музыку или исполняешь свою музыку, при этом, не делая каких-то усилий, именно в пониманиии своей музыки и старании объяснить ее человеку, то это практически без толку" - добавил композитор



Миша Мищенко рассказал, что Санкт-Петербург - второй по значимости город. Музыкант родился в Москве, но на протяжение десяти лет приезжает в Петербург.



"В последнее время все чаще и чаще езжу в Петербург, потому что появляются новые проекты. Сейчас, например, я делал проект для Эрмитажа с Хобенским, это виар-экскурсия. Достаточно интересная, сделанная с компьютерной графикой, там все масштабно. Также, делаю музыку для кино и рекламы в Питере. Поэтому это мой второй дом."



Видео и фото - PiterTV