Мировой авторынок показал в январе снижение на 10%

Больше всего продажи упали в Китае.

В январе 2020 года мировые продажи легковых и LCV автомобилей упали на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Согласно данным "Автостата" в этот промежуток было реализовано 6 484 000 машин.

Больше всего авто купили жители Китая —1 877000 автомобилей (- 20,7%). На втором месте расположились США —1 126000 автомобилей (- 0,4%), а на третьем Западная Европа с показателем в 1 165000 машин (- 7,4%).

Отмечается, что продажи авто в странах Восточной Европы, напротив, вырос на 5,8% и составил 269900 единиц.