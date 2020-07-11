Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Съемки начнутся на следующей неделе.

Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов примет участие в совместном проекте режиссера Кирилла Серебренников и платформы Okko. Об этом сообщило ТАСС.

По словам самого артиста, он сыграет композитора Петра Чайковского. Съемки начнутся на следующей неделе и будут длится два дня. В сцене помимо самого "композитора" появится его "супруга".

Миронов отметил, что это лишь пилотный проект, который в будущем сможет вырасти в полнометражный и телевизионный фильмы.

Напомним, что ранее суд вынес приговори по делу "Седьмой студии", в котором Серебрянникова и его коллег обвиняли в хищении 129 миллионов рублей, выделенных из бюджета.

Видео: YouTube / AP Archive