Российские врачи будут применять ибупрофен вместе с парацетамолом для лечения коронавирусной инфекции.

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом. В ведомстве согласны с советом ВОЗ о рекомендованных лекарствах против инфекции. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Елену Малинникову.

Российские медики советуют пациентам принимать парацетамол наравне с ибупрофеном. Однако самым главным фактором для выздоровления является следование советам лечащего врача. Только он может назначить конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения.

Сейчас по всему миру люди начали скупать средства, помогающие "от простуды". В Ассоциации аптечных сетей России не рекомендуют закупаться парацетамолом впрок. Специалисты рассказали, что производители готовы увеличить производство данного лекарства в случае необходимости. Николай Нифантьев добавил, что парацетамол снимает лишь один из многих симптомов коронавируса.

Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса.

