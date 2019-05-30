В Минздраве объяснили, почему россияне стали больше выпивать

Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому число непьющих россиян сократилось с 40% до 33%.

В Министерстве здравоохранения России увеличение числа пьющих россиян объяснили заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018–2019 годах.

В ведомстве отметили, что стабильность акцизов, отразилась на их зависимости от уровня инфляции. Заморозка повлияла на их величину, которая понижалась на уровень инфляции. В Минздраве также отметили, что в полной мере оценить ситуацию можно будет после исследования заболеваемости и смертности из-за алкоголя.

Напомним, что ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому число непьющих россиян сократилось с 40% до 33%.

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