Названы самые "жирующие" регионы России

Количество граждан с ожирением выросло за несколько лет.

За пять лет число россиян с диагнозом "ожирение" выросло до двух миллионов. Это на 600 тысяч больше показателей пятилетней давности. Об этом сообщает RT, ссылаясь данные министерства здравоохранения.

Исследование ведомства показало, что наибольший уровень заболеваемости зафиксирована в Алтайском крае. В регионе на 100 тысяч населения приходится 5566,9 случая ожирения. За ним идут Курганская область (2711,4), Тюменская область (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

Наименьший показатель ожирения зафиксирован в Приморском крае (387,6), Кабардино-Балкарии (578,5), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627).

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