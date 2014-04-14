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Минюст расширил список иноагентов
Сегодня, 22:00
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Минюст расширил список иноагентов

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Об этом говорится на официальном сайте министерства.

Министерство юстиции РФ внёсло в список иноагентов ООО "Нобелевский призыв", сообщается на официальном сайте ведомства. 

В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности
сайт Минюста РФ

Также в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включен главный редактор издания Sota Vision Еланчик Олег Александрович.

Фото: Flicker / Фотобанк Moscow-Live

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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