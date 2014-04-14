Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции РФ внёсло в список иноагентов ООО "Нобелевский призыв", сообщается на официальном сайте ведомства.

В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности

сайт Минюста РФ