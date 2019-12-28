В Минтруде сообщили о росте пенсий по старости в 2019 году

С 1 января 2019 года была проведена индексация пенсий на 7,05 %

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщили в Минтруде РФ.

По итогам индексаций размер страховых пенсий увеличился с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали, что с 1 января 2019 года была проведена индексация пенсий на 7,05 %. С 1 апреля на 2% проиндексировали социальные пенсии с учетом роста прожиточного минимума за 2018 год. В августе были скорректированы страховые пенсии граждан, работавших в 2018 году.

В Минтруде добавили, что с 1 января 2020 года будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,6%.