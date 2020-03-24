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Минтруд оценил ситуацию на рынке труда на фоне коронавируса

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Задолженность по зарплате колеблется в районе 2,2 миллиарда рублей.

Минтруд оценил ситуацию на рынке труда на фоне коронавируса. В ведомстве считают, что ситуация спокойная, большого увеличения долгов по зарплате нет. Мнением поделился заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.

По его словам, задолженность по зарплате колеблется в районе 2,2 миллиарда рублей. 

За последний месяц снизилась где-то на 44 миллиона рублей соответственно, - сказал замминистра.

До этого Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным.

Теги: зарплата, коронавирус, минтруд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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