Задолженность по зарплате колеблется в районе 2,2 миллиарда рублей.

Минтруд оценил ситуацию на рынке труда на фоне коронавируса. В ведомстве считают, что ситуация спокойная, большого увеличения долгов по зарплате нет. Мнением поделился заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.

По его словам, задолженность по зарплате колеблется в районе 2,2 миллиарда рублей.

За последний месяц снизилась где-то на 44 миллиона рублей соответственно, - сказал замминистра.

До этого Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным.