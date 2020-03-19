Глава Счетной палаты пояснил, что влияние распространения коронавируса сказывается на всех сферах жизни общества.

Алексей Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным. Об этом глава Счетной палаты сообщил журналистам ТАСС. По словам специалиста, влияние распространения инфекции на жизнь населения будет очень сильное, так как оно затронет все стороны жизни.

Контроль последующий всегда будет, и мы, в свою очередь, в своё время последствия изучим и все эти принятые решения прокомментировал спикер

Чиновник добавил, что россияне уже сейчас могут видеть влияние из-за действующих изоляций отдельных стран, введенного карантина во многих регионах РФ. Он напомнил, что ограничительные меры вводятся даже для компаний и предприятий. Кудрин подчеркнул, что сейчас последствия эпидемии вируса сложно оценивать. Он призывает правительство получить соответствующие полномочия в связи с необходимость оперативных мер.

Ранее Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ.

Видео:YouTube/Счетная палата Российской Федерации