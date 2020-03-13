Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ. Он не верит в рецессию в ближайшее время, о которой говорил глава Счётной палаты.
Нет, у нас другие оценки, - сказал Силуанов.
Кудрин же заявлял, что при цене нефти 35 долларов за баррель рост экономики РФ будет нулевой. Будут даже риски спада и дефицит ВВП в 2%.
По словам Кудрина, инфляция может составить 6% или больше, а бюджет потеряет до 3 триллионов рублей.
Ранее эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года.
Видео: YouTube / Правительство России, Счетная палата Российской Федерации
Обсуждение ( 0 )