В России больше всего востребованы бухгалтера и педагоги

В преподавательскую деятельность мало кто хочет идти из-за низкой оплаты труда.

В 2018 году самыми востребованными профессиями стали профессии в сфере образования и бухгалтерского учета. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России, ссылаясь на данные аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

Данные собирались из открытых источников. В 2018 году работодатели искали бухгалтеров – 130 802 вакансии (2017 год – 100 684). Также на сайтах было размещено 100 834 вакансии для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования (2017 год – 114 032), для педагогов дошкольного образования - 96 171 объявление (2011 год – 135 822).

Эксперты отмечают, что востребованность бухгалтеров – положительная тенденция. А вот труд преподавателей низкооплачиваемый, поэтому в данном случае идет дефицит педагогов.

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