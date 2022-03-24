Минтруд РФ: большинство компаний намерены сохранить штат сотрудников

Елена Мухтиярова рассказала о планах предприятий, приостановивших деятельность в РФ.

В российском министерстве по труду заявили, что большинство компаний намерены сохранить трудовой штат сотрудников. Также приостановка деятельности предприятий имеет временных характер. Такими сведениями с представителями Совета Федерации поделилась заместитель главы профильного ведомства по труду и социальной защите Елена Мухтиярова. Она рассказала, что получила информацию от оперативного мониторинга и данных от представителей бизнес-индустрии.Чиновница выступила в верхней палате парламента на заседании комитета по развитию социальных инноваций в регионах.

Опыт пандемии показал, что вернуть уволенных квалифицированных работников практически невозможно. Работодатели берут временные паузы, чтобы перестроить работу. Елена Мухтиярова, замглавы Минтруда РФ

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Фото и видео: Совет Федерации